Opción Fin de Semana: Día de los niños en la naturaleza

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay 4 eventos para que los pequeños de la casa compartan actividades especiales con el medio ambiente como un «Día de los niños en la naturaleza».

1- Charlotte Kids Fest en Shoppes at University Place el 4 de octubre

Charlotte Kids Fest, uno de los eventos más populares de Charlotte para niños, se llevará a cabo en Shoppes at University Place, 9325 JW Clay Blvd, Charlotte, NC, el 4 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

La entrada es gratuita.

Charlotte Kids Fest está diseñado pensando en los niños y las familias, y es especialmente para niños de 10 años o menos, con actuaciones y actividades prácticas.

Habrá varias zonas en el festival donde las familias podrán disfrutar de actuaciones y actividades prácticas.

La Zona de Creación estimulará la imaginación, con manualidades prácticas y talleres interactivos.

En la Zona de Descubrimiento, los niños pueden experimentar la magia de un espectáculo en vivo diseñado para ser interactivo e inspirador.

La Zona de Juegos estará llena de juegos al aire libre, deportes y competiciones amistosas.

Para completar la experiencia, Go Zone brindará a los niños la emoción de acercarse a grandes vehículos de construcción y de emergencia.

Además, cene en camiones de comida y compre en vendedores locales.

2- Día de los Niños en la Naturaleza en Matthews el 4 de octubre

Squirrel Lake Park, 1631 Pleasant Plains Road en Matthews, NC, es el sitio donde se celebrará el Día de los Niños en la Naturaleza el sábado 4 de octubre de 2025, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Este día de diversión familiar gratuita en el parque es presentado por HAWK (Habitat and Wildlife Keepers), en asociación con la ciudad de Matthews y la Great Outdoors University de la Federación de Vida Silvestre de Carolina del Norte.

Lee también: Únete a Latinos Aventureros y vive la naturaleza en las Carolinas

Esto es algo de lo que sucederá: Paseos por la naturaleza

Búsqueda del tesoro

Pesca con captura y liberación

Artesanías de la naturaleza

Actividades STEM

Exhibiciones prácticas sobre la naturaleza

Vístete para divertirte al aire libre.