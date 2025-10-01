Opción Fin de Semana: Día de los niños en la naturaleza

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay 4 eventos para que los pequeños de la casa compartan actividades especiales con el medio ambiente como un «Día de los niños en la naturaleza».
1- Charlotte Kids Fest en Shoppes at University Place el 4 de octubre
Charlotte Kids Fest, uno de los eventos más populares de Charlotte para niños, se llevará a cabo en Shoppes at University Place, 9325 JW Clay Blvd, Charlotte, NC, el 4 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.
La entrada es gratuita.
Charlotte Kids Fest está diseñado pensando en los niños y las familias, y es especialmente para niños de 10 años o menos, con actuaciones y actividades prácticas.
Habrá varias zonas en el festival donde las familias podrán disfrutar de actuaciones y actividades prácticas.
- La Zona de Creación estimulará la imaginación, con manualidades prácticas y talleres interactivos.
- En la Zona de Descubrimiento, los niños pueden experimentar la magia de un espectáculo en vivo diseñado para ser interactivo e inspirador.
- La Zona de Juegos estará llena de juegos al aire libre, deportes y competiciones amistosas.
- Para completar la experiencia, Go Zone brindará a los niños la emoción de acercarse a grandes vehículos de construcción y de emergencia.
Además, cene en camiones de comida y compre en vendedores locales.
2- Día de los Niños en la Naturaleza en Matthews el 4 de octubre
Squirrel Lake Park, 1631 Pleasant Plains Road en Matthews, NC, es el sitio donde se celebrará el Día de los Niños en la Naturaleza el sábado 4 de octubre de 2025, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Este día de diversión familiar gratuita en el parque es presentado por HAWK (Habitat and Wildlife Keepers), en asociación con la ciudad de Matthews y la Great Outdoors University de la Federación de Vida Silvestre de Carolina del Norte.
Lee también: Únete a Latinos Aventureros y vive la naturaleza en las Carolinas
Esto es algo de lo que sucederá:
- Paseos por la naturaleza
- Búsqueda del tesoro
- Pesca con captura y liberación
- Artesanías de la naturaleza
- Actividades STEM
- Exhibiciones prácticas sobre la naturaleza
Vístete para divertirte al aire libre.
Ubicación del evento:
- Parque del Lago Ardilla
- 1631 Pleasant Plains Rd.
- Matthews, NC 28105
3- Día de los Niños en la Naturaleza en el Parque Reedy Creek el 5 de octubre
Charlotte Wildlife Stewards presenta el Día de los Niños en la Naturaleza el domingo 5 de octubre de 2025, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en Reedy Creek Park, 2900 Rocky River Road, Charlotte, Carolina del Norte.
Este es un evento gratuito y se lleva a cabo en Shelter 4.
Actividades del Día de los Niños en la Naturaleza:
- Encuentro con embajadores animales
- Creando arte a partir de cosas que sólo se encuentran en la naturaleza.
- Una caminata guiada por la naturaleza
- Explorando plantas y animales nativos
- Yoga con temática animal
- Más
Siga a Charlotte Wildlife Stewards en Facebook para obtener actualizaciones sobre el evento.
4- “Día de ciclismo de montaña para llevar a un niño” el 4 de octubre: evento gratuito de Trips For Kids
Trips for Kids organiza el Día de Ciclismo de Montaña para Niños el sábado 4 de octubre de 2025, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Parque Coronel Francis Beatty, 4330 Weddington Road, Matthews, Carolina del Norte. El centro del evento se encuentra en el campo entre la pista de pump track y las canchas de tenis.
Este evento es gratuito, pero se requiere confirmar asistencia. El cupo es de 50 jóvenes, así que no esperes más.
Lee también: Opción fin de semana: Ciencia y naturaleza en The Schiele Museum
En la celebración del paseo a caballo para jóvenes y familias “Take a Kid Mountain Biking Day” de TFKC, espere:
- Paseos guiados en bicicleta de montaña (jóvenes de 9 a 16 años)
- Práctica de habilidades y ejercicios
- Artesanía
- Educación sobre seguridad en bicicleta
- Un pequeño rodeo en bicicleta (para hermanos menores que aún no están preparados para el sendero)
- Práctica de pump track
- Almuerzo GRATIS
- Rifas
- Premios de participación
- Mentoría
- ¡Diversión comunitaria GRATIS!
- Se pueden proporcionar bicicletas y cascos (¡sin costo!) a todos los jóvenes registrados para usar durante este evento.
Trips for Kids Charlotte, una organización sin fines de lucro 501c3, tiene la misión de transformar vidas, comunidades y paisajes a través del ciclismo.
Mientras estés allí, infórmate sobre el programa gratuito «Gana una Bicicleta» de Trips for Kids. Los participantes reciben una bicicleta, un casco, luces y un candado, totalmente gratis, por participar en clases de seguridad ciclista, instrucción práctica y mantenimiento.