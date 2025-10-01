jueves, octubre 2, 2025
Modified date:

Liberan a 16 militares secuestrados en Ecuador con graves heridas

Liberan a 16 militares secuestrados en Ecuador con graves heridas
Foto: Cortesía X @FFAAECUADOR
Maria Gabriela Perez

Quito.- El Ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, confirmó el miércoles 01 de octubre la liberación de los 16 soldados que permanecían secuestrados en la provincia de Imbabura.

Es de mencionar, que en la mencionada localidad se ha originado desde hace varios días protestas indígenas contra el alza del precio del diésel.

Medios de comunicación, indicaron que los militares, que formaban parte de un convoy humanitario atacado el domingo, ya se encuentran a salvo y bajo evaluación médica.

Ver más: Emboscada a convoy humanitario en Ecuador deja militares heridos

Presentan graves heridas

En una entrevista publicada en sus redes sociales el ministro detalló la extrema violencia del ataque, informando que varios de los soldados liberados presentan graves lesiones.

«Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, contusiones, quemaduras y hasta uno de nuestros soldados está totalmente desfigurado», precisó Loffredo.

Por último, se conoció que  las Fuerzas Armadas han presentado una denuncia formal por el delito de secuestro ante la Fiscalía. Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocante de las protestas, ha negado su participación en la retención de los uniformados.

