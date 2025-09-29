Tiroteo en templo mormón en Míchigan dejó cinco muertos

Míchigan.- Al menos cinco personas murieron, entre ellos el atacante de un tiroteo registrado el domingo 28 de septiembre, en un templo mormón en la localidad de Grand Blanc en Míchigan

Sobre el suceso se conoció que se registró en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en donde estaban congregados cientos de personas, quienes participaban en el servicio religioso.

El jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, precisó en una conferencia de prensa número total de fallecidos en el incidente asciende a cinco, incluido el atacante. Además, resultaron heridos ocho personas.

Ver más: Trump amenaza con retirar sedes del Mundial 2026 a ciudades demócratas

Por otro lado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) inició las investigaciones del tirotero y manejan el «acto de violencia dirigida».

UPDATE: Regarding the critical incident in Grand Blanc, Michigan, the FBI is asking that members of the public share any information that would assist in this investigation. We encourage them to please report that to 1-800-CALL-FBI or https://t.co/1WDK57FdRt. pic.twitter.com/Fw3wOUZb3I — FBI Detroit (@FBIDetroit) September 29, 2025

Por otro lado,se conoció por medios de comunicación que según información oficial, el atacante identificado como Thomas Jacob Sanford, era un veterano de la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió como mecánico entre 2004 y 2008, logrando el grado de sargento.

El asalto comenzó cuando Sanford impactó su vehículo contra el templo. Acto seguido, empleó un fusil de asalto para abrir fuego contra los presentes y después inició un incendio en el edificio. La amenaza fue neutralizada por agentes en aproximadamente ocho minutos. En el lugar se encontraron tres artefactos explosivos de fabricación casera.

Trump afirmó que la violencia en EE.UU. debe terminar de inmediato

Tras el tiroteo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump repudió el asalto, describiéndolo como «otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos».

En su declaración, el mandatario aseguró que mantendría informada a la ciudadanía y concluyó con un enérgico llamado: «¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!».

Mientras, qye la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó sobre el despliegue de agentes del FBI en la escena, calificando la violencia en un lugar de culto como «desoladora y aterradora».

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now. Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

La gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer expresó su consternación ante la tragedia. «Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable», declaró Whitmer.

«Estoy agradecida con los primeros respondedores que actuaron rápidamente. Continuaremos monitoreando esta situación y apoyando de cerca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc”, acotó en sus redes sociales.

Video: Recomendaciones y alertas para Halloween