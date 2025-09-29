Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein viajó al oeste de Carolina del Norte este fin de semana para conmemorar el primer aniversario del huracán Helene y honrar las vidas perdidas durante la tormenta. Esta semana, el gobernador destacó el progreso logrado durante el último año en la reconstrucción.La infraestructura y la inversión en la regiónen la gente y las pequeñas empresas del oeste de Carolina del Norte.

“Hace un año, el huracán Helene arrasó el oeste de Carolina del Norte, alterando el curso de la vida y el sustento de las personas”, dijo el gobernador Josh Stein. “Desde entonces, me siento orgulloso y admirado por la fuerza y ​​la resiliencia de todas las personas que he conocido que trabajan arduamente para reconstruir. Aprovechemos este hito para renovar nuestro compromiso de igualar la determinación y la urgencia de nuestros vecinos en su apoyo a la recuperación”.

Lee también: Cifras a un año después de Helene

Desfiladero del río Pigeon: La reconstrucción de la Interestatal 40 es solo un ejemplo de los esfuerzos de recuperación del Departamento de Transporte de Carolina del Norte. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte ha reabierto más del 97 % de las carreteras estatales que permanecieron cerradas debido a la tormenta.

Biltmore Village: El gobernador Stein visitó pequeñas empresas que han trabajado duro para reabrir y necesitan apoyo continuo para permanecer abiertas.

Blue Haven: El Gobernador se unió a la organización de Eric Church, Chief Cares, para honrar la resiliencia de los sobrevivientes de Helene y celebrar el progreso de la recuperación a través de la construcción de nuevas viviendas asequibles.

Warrensville: El Río Nuevo es un componente clave de la economía recreativa del Condado de Ashe. El Gobernador se unió a socios locales para la colocación de la primera piedra del primer acceso público al río en la Bifurcación Norte. No se trata solo de reconstruir lo antiguo; la recuperación también implica construir desde cero.

Lansing: Lansing vio cómo tres metros de agua inundaban su centro. La ceremonia de inauguración representó la fortaleza de Lansing y el inicio de una nueva etapa llena de vida.

Burnsville: El gobernador Stein exploró las pequeñas empresas y habló con los propietarios sobre el año que han experimentado.

Mill Spring: El Programa de Vivienda Unifamiliar Renew NC ayuda a personas como la Sra. Sherry Logan a recuperar sus hogares. El Gobernador se reunió con la Sra. Logan para ver de primera mano cómo los habitantes de Carolina del Norte se están reconstruyendo con más fuerza y ​​para entregarle las llaves de su nuevo hogar.

Lee también: Acusan a una mujer por estafar a FEMA tras Helene

Estadio Tryon: El huracán Helene nos arrebató a 108 vecinos. Sin la valentía y la dedicación de nuestros socorristas, esa cifra habría sido mucho mayor. El gobernador Stein tuvo el honor de agradecerles su valentía y servicio.

Iglesia Bautista Chestnut Hill e Iglesia Valley Hope: El Gobernador asistió a los servicios conmemorativos el domingo para honrar a los 108 habitantes de Carolina del Norte perdidos por el huracán Helene, orando por la fortaleza de sus familias.

El gobernador Stein continúapara instar al gobierno federal a que cumpla con las necesidades del oeste de Carolina del Norte aprobando $13.5 mil millones en nuevas asignaciones para que las personas puedan regresar a sus hogares, apoyar a las pequeñas empresas y reconstruir infraestructura crítica.

Video: Tormenta Helene en Asheville