Acusan a una mujer por estafar a FEMA tras Helene

Asheville, NC.- Un gran jurado federal en Asheville presentó una acusación penal acusando a Peggy Lee Cantrell, de 40 años de edad, de Marion, Carolina del Norte, de defraudar a la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) luego de la tormenta tropical Helene, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Federal indictment charges woman with defrauding FEMA after tropical storm Helene. Read more at: https://t.co/7DCIX0k8SB pic.twitter.com/889tsAEyzY — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) August 8, 2025

“Los recursos de ayuda para desastres se destinaron a ayudar al oeste de Carolina del Norte a recuperarse tras la devastación causada por Helene”, declaró el fiscal federal Ferguson.

El 27 de septiembre de 2024, la tormenta tropical Helene azotó el Distrito Oeste de Carolina del Norte, causando una devastación masiva, incluyendo extensos daños materiales y la pérdida de vidas. El 28 de septiembre de 2025, la tormenta tropical Helene se declaró como el desastre mayor, y las agencias federales pudieron brindar ayuda a las personas y entidades afectadas en las zonas afectadas mediante asistencia financiera para la reparación de las propiedades afectadas. FEMA puso a disposición de las personas y familias afectadas por la tormenta (víctimas) asistencia financiera y beneficios.

Las víctimas, incluyendo inquilinos y propietarios, que perdieron el uso de sus viviendas podrían calificar para los beneficios de FEMA. Específicamente, las víctimas podrían solicitar ayuda para reparaciones de viviendas, daños a la propiedad personal, transporte, gastos médicos y asistencia para la vivienda, entre otros beneficios.

Según las alegaciones en la acusación formal, el 22 de febrero de 2025, o alrededor de esa fecha, Cantrell presentó una solicitud de asistencia por desastre a FEMA para una vivienda que, según ella, estaba ubicada en 193 Beaver Creek Road, en Marion, y que fue dañada por la tormenta tropical Helene. La acusación formal alega que, en la solicitud, Cantrell afirmó que alquilaba la propiedad y que la vivienda dañada era su residencia principal. El 27 de febrero de 2025, o alrededor de esa fecha, Cantrell supuestamente modificó el estado residencial de su solicitud a FEMA, de inquilina a propietaria de la vivienda dañada. Contrariamente a sus afirmaciones, la acusación formal alega que Cantrell nunca vivió, alquiló ni fue propietaria de una residencia o estructura en ese lugar.

De hecho, no existía ninguna vivienda en ese lugar en el momento en que la tormenta azotó la zona, y Cantrell residía en el condado de Wake, muy alejada de los efectos de la tormenta tropical Helene. Luego, el 28 de febrero de 2025, Cantrell le declaró falsamente a un inspector de FEMA que ella era la dueña del remolque residencial que fue destruido, pero no del terreno donde estaba colocado el remolque.

Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, el 8 de marzo de 2025, o alrededor de esa fecha, Cantrell presentó una carta manuscrita a FEMA en la que certificaba que la información proporcionada era veraz y correcta. Supuestamente escribió que había comprado la vivienda a JW de Carolina del Sur por 8500 dólares y que había vivido en el número 193 de Beaver Creek Road durante 25 años. También declaró falsamente que todos sus documentos personales importantes fueron arrasados por el huracán Helene.

En relación con su solicitud, y como parte de su plan fraudulento, Cantrell también supuestamente presentó una «Declaración de Divulgación de Propiedad Residencial y Asociación de Propietarios» falsificada para respaldar su afirmación de que había comprado el número 193 de Beaver Creek Road en 2005 a una persona identificada como RE, a sabiendas de que esa declaración no era verdadera. La acusación alega que, en la Declaración de Divulgación, Cantrell utilizó el nombre y la firma de RE, sin el consentimiento o conocimiento de RE, para convencer a FEMA de la validez de su reclamo de beneficios.

El 12 de marzo de 2025, FEMA pagó la reclamación falsa de Cantrell y transfirió $30.631,59 al Green Dot Bank en Pasadena, California. Se alega que Cantrell retiró fondos de una cooperativa de crédito en Marion, NC.

Cargos

Cantrell compareció ante un tribunal federal esta mañana. Está acusada de fraude en relación con prestaciones por desastre o emergencia mayor y robo de identidad agravado. Si la declaran culpable, enfrenta hasta 30 años de prisión por fraude de prestaciones por desastre y dos años de prisión por robo de identidad agravado, que se cumplirán consecutivamente a cualquier otra pena de prisión impuesta.

Los cargos contra Cantrell son acusaciones y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte se compromete a proteger los programas federales de ayuda en caso de desastre contra el despilfarro, el fraude y el abuso. Para denunciar un presunto fraude relacionado con un desastre, comuníquese con el Centro Nacional contra el Fraude en Desastres (NCDF) al 1-866-720-5721 o en línea en www.justice.gov/DisasterComplaintForm .

