martes, septiembre 30, 2025
Modified date:

Espectáculo gratuito, Come Together, para niños, en inglés y español

ENTRETENIMIENTO
22
Espectáculo gratuito, Come Together, para niños, en inglés y español
Cortesía: Proyecto Lotus 
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Proyecto Lotus presenta Come Together, un espectáculo divertido, enérgico e interactivo que explora el conflicto y lo que sucede cuando elegimos unirnos en lugar de separarnos.

Aprende a respirar, a compartir sentimientos, a encontrar soluciones y a celebrar el poder del amor incondicional. El espectáculo dura aproximadamente 30 minutos y se recomienda para niños de 2 a 8 años con sus padres.

Lee también: 6 lugares de entretenimiento para toda la familia

El espectáculo se presenta los sábados en la Biblioteca Charlotte Mecklenburg y en el Centro Recreativo del Condado Mecklenburg. La mayoría de los sábados, se presenta en inglés a las 11:00 a. m. y en español a la 1:00 p. m. (Consulte el horario a continuación).

Come Together está patrocinado por Culture Blocks, una asociación comunitaria financiada por el condado Mecklenburg.

Horario de reunión

Por favor confirmar asistencia aquí.

Biblioteca Allegra Westbrooks
2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
Sábado 27 de septiembre de 2025
11:00 a. m.: inglés
1:00 p. m.: español
Evento de Facebook

Centro de Recreación Berewick
5910 Dixie River Road, Charlotte, NC
Sábado 4 de octubre de 2025
11:00 a. m.: inglés
1:00 p. m.: español
Evento de Facebook

Lee también: Proyectos para cine y entretenimiento crearán más de 8.500 empleos en NC

Biblioteca Regional de University City
5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC
Sábado 18 de octubre de 2025
11:00 a. m.: inglés
1:00 p. m.: español
Evento de Facebook

Biblioteca Hickory Grove
5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC
Sábado 25 de octubre de 2025
11:00 a. m.: Evento en inglés de Facebook

Video: Música y entretenimiento al aire libre en Charlotte

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.