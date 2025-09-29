Charlotte, NC.- El Proyecto Lotus presenta Come Together, un espectáculo divertido, enérgico e interactivo que explora el conflicto y lo que sucede cuando elegimos unirnos en lugar de separarnos.

Aprende a respirar, a compartir sentimientos, a encontrar soluciones y a celebrar el poder del amor incondicional. El espectáculo dura aproximadamente 30 minutos y se recomienda para niños de 2 a 8 años con sus padres.

El espectáculo se presenta los sábados en la Biblioteca Charlotte Mecklenburg y en el Centro Recreativo del Condado Mecklenburg. La mayoría de los sábados, se presenta en inglés a las 11:00 a. m. y en español a la 1:00 p. m. (Consulte el horario a continuación).

Come Together está patrocinado por Culture Blocks, una asociación comunitaria financiada por el condado Mecklenburg.

Horario de reunión Por favor confirmar asistencia aquí. Biblioteca Allegra Westbrooks

2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC

Sábado 27 de septiembre de 2025

11:00 a. m.: inglés

1:00 p. m.: español

Evento de Facebook

Centro de Recreación Berewick

5910 Dixie River Road, Charlotte, NC

Sábado 4 de octubre de 2025

11:00 a. m.: inglés

1:00 p. m.: español

Evento de Facebook

Biblioteca Regional de University City

5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC

Sábado 18 de octubre de 2025

11:00 a. m.: inglés

1:00 p. m.: español

Evento de Facebook

Biblioteca Hickory Grove

5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC

Sábado 25 de octubre de 2025

11:00 a. m.: Evento en inglés de Facebook

