Charlotte, NC.- El Proyecto Lotus presenta Come Together, un espectáculo divertido, enérgico e interactivo que explora el conflicto y lo que sucede cuando elegimos unirnos en lugar de separarnos.
Aprende a respirar, a compartir sentimientos, a encontrar soluciones y a celebrar el poder del amor incondicional. El espectáculo dura aproximadamente 30 minutos y se recomienda para niños de 2 a 8 años con sus padres.
Lee también: 6 lugares de entretenimiento para toda la familia
El espectáculo se presenta los sábados en la Biblioteca Charlotte Mecklenburg y en el Centro Recreativo del Condado Mecklenburg. La mayoría de los sábados, se presenta en inglés a las 11:00 a. m. y en español a la 1:00 p. m. (Consulte el horario a continuación).
Come Together está patrocinado por Culture Blocks, una asociación comunitaria financiada por el condado Mecklenburg.
Horario de reunión
Por favor confirmar asistencia aquí.
Biblioteca Allegra Westbrooks
2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
Sábado 27 de septiembre de 2025
11:00 a. m.: inglés
1:00 p. m.: español
Evento de Facebook
Centro de Recreación Berewick
5910 Dixie River Road, Charlotte, NC
Sábado 4 de octubre de 2025
11:00 a. m.: inglés
1:00 p. m.: español
Evento de Facebook
Lee también: Proyectos para cine y entretenimiento crearán más de 8.500 empleos en NC
Biblioteca Regional de University City
5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC
Sábado 18 de octubre de 2025
11:00 a. m.: inglés
1:00 p. m.: español
Evento de Facebook
Biblioteca Hickory Grove
5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC
Sábado 25 de octubre de 2025
11:00 a. m.: Evento en inglés de Facebook