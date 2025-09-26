Trump ordena la aplicación rigurosa de la pena capital federal en Washington

Washington.- El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial que instruye al fiscal general y al fiscal federal del Distrito de Columbia a aplicar plenamente las leyes federales de pena capital para disuadir y sancionar los crímenes más atroces en la capital de la nación.

La Casa Blanca en un comunicado, indicó que la orden directiva exige que los fiscales federales busquen la pena de muerte en todos los casos apropiados dentro del Distrito de Columbia donde la evidencia y los hechos lo justifiquen.

Asimismo, se les insta a maximizar la jurisdicción federal para los delitos elegibles para la pena capital cometidos en la ciudad.

Busca proteger la capital de EE.UU.

Por otro lado, destacaron que esta medida subraya la determinación del presidente de proteger la capital de la nación para todos sus residentes y visitantes, asegurando que los criminales violentos enfrenten las consecuencias más severas que permite la ley.

La aplicación de la pena capital federal es una prioridad de la administración, en contraste con las políticas indulgentes que, en años recientes, han contribuido a una emergencia de criminalidad en D.C.

De la misma manera, alertaron que con una tasa de homicidios de 27.3 por cada 100,000 habitantes en 2024, Washington, D.C. se ha posicionado como una de las ciudades más peligrosas del país, superando a metrópolis como Nueva York, Chicago y Atlanta.

La creación de un grupo de trabajo para mejorar la seguridad y la infraestructura de la ciudad.

Por último, destacaron que es un paso más en el esfuerzo integral de la administración para garantizar que la capital de la nación sea un lugar seguro y próspero para todos.

