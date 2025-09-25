Primera Dama lanza Coalición Global por la niñez y la tecnología

New York.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump anunció un proyecto denominado «Fomentando el Futuro Juntos» una coalición mundial de naciones que se comprometen a elevar el bienestar de la infancia mediante la promoción del saber, la innovación y la tecnología de vanguardia.

En un comunicado de la Casa Blanca detalló que la distinguida Primera Dama de los Estados Unidos compartió la trascendental misión de esta iniciativa. «Garantizar que cada niño pueda prosperar plenamente en la era digital».

Con firmeza, la primera dama declaró que «la innovación es formidable. Nuestras naciones se benefician de los progresos tecnológicos, que salvan vidas, amplían el acceso al conocimiento, enlazan a las personas y, por supuesto, afianzan la seguridad».

Destaca la tecnología y la enseñanza en niños

Por otro lado, destacaron que durante su intervención en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, la primera dama reafirmó su dedicación inquebrantable a priorizar el desarrollo integral de los niños en el punto de convergencia entre la tecnología y la enseñanza.

De la misma manera, expresó con elocuencia que «grandes mentes han transformado canicas en microchips, aviones de papel en drones y cometas en satélites».

Subrayó también que la relevancia de la próxima generación, indicando que «recuerden, nuestra siguiente generación empleará la tecnología para revolucionar la manera en que vivimos, nos desplazamos, creamos y nos comunicamos».

Objetivos Centrales de la Fase Inicial

Los propósitos esenciales de «Fomentando el Futuro Juntos» durante esta etapa inicial incluyen:

Ponderación del progreso personal de los niños como prioridad máxima.

Armonización de los esfuerzos concentrados en la niñez, la tecnología y el ámbito educativo.

Colaboración activa con el ámbito privado para facilitar el acceso a instrumentos educativos tecnológicos innovadores, abarcando la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología de cadena de bloques (blockchain).

Intercambio de estrategias y experiencias que contemplen tanto las ventajas como los riesgos inherentes a la inteligencia artificial.

