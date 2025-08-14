Lancaster, SC.- El Departamento del Sheriff del Condado Lancaster, en Carolina del Sur, impulsa una rutina nocturna para reducir delitos y proteger a las familias: “Recordatorio de las 9PM”. A esa hora, la comunidad recibe un recordatorio claro: revisar vehículos, asegurar viviendas y retirar cualquier objeto que pueda atraer a delincuentes.

Las autoridades invitan a los residentes a comenzar por sus vehículos. Recomiendan retirar bolsos, carteras o artículos visibles que puedan tentar a un ladrón y bloquear todas las puertas, incluso cuando el auto esté estacionado frente a la casa. Esta medida simple evita accesos fáciles y reduce riesgos.

En el hogar, la rutina incluye cerrar puertas y ventanas, activar sistemas de alarma y encender luces exteriores para disuadir a visitantes no deseados. El recordatorio también sugiere recoger el correo o los paquetes dejados en la entrada, una acción clave para prevenir robos oportunistas.

La lista de acciones no olvida espacios como el garaje, que debe cerrarse por completo, y elementos exteriores como bicicletas o juguetes, que necesitan resguardo seguro. Cada detalle cuenta para disminuir oportunidades a quienes buscan vulnerar la tranquilidad de la comunidad.

El mensaje central de la campaña es claro: la prevención comienza en casa y con acciones coordinadas. Las autoridades afirman que un vecindario comprometido crea un entorno más difícil para la actividad delictiva y más seguro para todos.

El Sheriff recuerda a los residentes que la vigilancia activa no se limita a proteger propiedades. También invita a denunciar cualquier actividad sospechosa. Quienes presencien un crimen pueden comunicarse al (803) 283-3388, opción 4, o llamar al 911 en casos de emergencia.

Esta iniciativa, conocida como “Recordatorio de las 9p.m.”, se apoya en la colaboración ciudadana. La meta es que cada noche, a la misma hora, todos en el condado realicen estas tareas en conjunto, generando un hábito colectivo que fortalezca la seguridad.

Con este enfoque, el Departamento del Sheriff busca que cada vecino sume su esfuerzo para lograr un Condado Lancaster más seguro. La propuesta no requiere grandes inversiones ni tecnología avanzada, solo constancia y compromiso comunitario.

Las autoridades insisten: unos minutos antes de dormir pueden marcar la diferencia entre un vecindario vulnerable y uno protegido.

