Trump condena en la ONU el reconocimiento de Palestina

New York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el martes 23 de septiembre firmemente la reciente ola de reconocimientos al Estado palestino, al que consideró una «recompensa» al grupo islamista Hamás.
Estas declaraciones las ofreció durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, en donde recordó el ataque del 7 de octubre y advirtió que conceder unilateralmente la condición de Estado a Palestina sería un incentivo «demasiado grande» para los «terroristas de Hamás».
“En lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse en un solo mensaje: ¡liberen a los rehenes ahora!», destacó Trump.
.@POTUS: "Instead of giving in to Hamas’s ransom demands, those who want peace should be united with one message: RELEASE THE HOSTAGES NOW!" pic.twitter.com/rkZoTTCoLD
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
Trump critica las acciones de la ONU
Por otro lado, durante su discurso el primer mandatario estadounidense afirmó que «la ONU no solo no resuelve los problemas que debería, sino que, con demasiada frecuencia, crea Nuevos problemas.
“La ONU FINANCIA un ataque contra los países occidentales y sus fronteras. Se supone que la ONU debe DETENER las invasiones, no CREARLAS ni FINANCIARLAS”, destacó.
.@POTUS: "Not only is the U.N. not solving the problems it should—too often, it is actually creating NEW problems…. The United Nations is FUNDING an assault on Western countries and their borders… The U.N. is supposed to STOP invasions—not CREATE them and not FINANCE them." pic.twitter.com/bH9v9CvLmZ
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
Además, se refirió a la problemática migratoria en EE.UU. en el que señaló que “cuando los migrantes han violado leyes, presentado solicitudes de asilo falsas o solicitado el estatus de refugiado por razones ilegítimas, en muchos casos deberían ser enviados de regreso inmediatamente”.
“Tenemos que resolverlo en SUS países, no crear nuevos problemas en NUESTROS países», acotó Trump.
.@POTUS: "Where migrants have violated laws, lodged false asylum claims, or claimed refugee status for illegitimate reasons, they should in many cases be immediately SENT HOME… We have to solve it in THEIR countries, not create new problems in OUR countries." pic.twitter.com/AJN0BHT75L
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
Por último, advirtió que «a todos los terroristas que introducen drogas venenosas en los Estados Unidos de América, les advertimos: los haremos desaparecer».
.@POTUS: "To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned — we will blow you out of existence." pic.twitter.com/x0zzpluxRt
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
