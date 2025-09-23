miércoles, septiembre 24, 2025
Modified date:

Trump condena en la ONU el reconocimiento de Palestina

ESTADOS UNIDOS
Trump condena en la ONU el reconocimiento de Palestina
Foto: Cortesía Captura de pantalla de @RapidResponse47
Maria Gabriela Perez

New York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el martes 23 de septiembre firmemente la reciente ola de reconocimientos al Estado palestino, al que consideró una «recompensa» al grupo islamista Hamás.

Estas declaraciones las ofreció durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, en donde recordó el ataque del 7 de octubre y advirtió que conceder unilateralmente la condición de Estado a Palestina sería un incentivo «demasiado grande» para los «terroristas de Hamás».

“En lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse en un solo mensaje: ¡liberen a los rehenes ahora!», destacó Trump.

Trump critica las acciones de la ONU

Por otro lado, durante su discurso el primer mandatario estadounidense afirmó que «la ONU no solo no resuelve los problemas que debería, sino que, con demasiada frecuencia, crea Nuevos problemas.

“La ONU FINANCIA un ataque contra los países occidentales y sus fronteras. Se supone que la ONU debe DETENER las invasiones, no CREARLAS ni FINANCIARLAS”, destacó.

Además, se refirió a la problemática migratoria en EE.UU. en el que señaló que “cuando los migrantes han violado leyes, presentado solicitudes de asilo falsas o solicitado el estatus de refugiado por razones ilegítimas, en muchos casos deberían ser enviados de regreso inmediatamente”.

“Tenemos que resolverlo en SUS países, no crear nuevos problemas en NUESTROS países», acotó Trump.

Por último, advirtió que «a todos los terroristas que introducen drogas venenosas en los Estados Unidos de América, les advertimos: los haremos desaparecer».

