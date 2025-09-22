Charlotte celebró a lo grande el Festival Latinoamericano

Charlotte, NC.- Charlotte vivió el pasado sábado una de sus celebraciones más esperadas: el Festival Latinoamericano. Desde el mediodía, los asistentes comenzaron a llegar a Ballantyne’s Backyard para disfrutar de un encuentro que reunió culturas, sabores y sonidos de toda América Latina.

La llamada “Plaza Latinoamericana” deslumbró a cada visitante. Los toldos mostraron a un país distinto, cada uno con los detalles que lo hacen único: banderas, artesanías, trajes y la calidez de su gente. El recorrido también incluyó el “pasaporte cultural” para los niños, quienes recibieron estrellas en cada parada, además de una zona especial con actividades recreativas que mantuvo a los más pequeños entretenidos.

En la tarima, las representaciones folclóricas dieron inicio a una jornada cargada de música y tradición. Los trajes típicos y las coreografías conectaron al público con sus raíces, mientras el talento local, como el dúo venezolano Julio y Rafa, sumó un toque especial a la tarde. También brilló el show cubano de Anny Castellano y el homenaje a Rubby Pérez a cargo de Nuevo Tumbao.

El calor no impidió que decenas de personas se instalaran frente al escenario con sus sillas, decididas a no perder detalle. Otros recorrieron los puestos de comida, donde la gastronomía latinoamericana se convirtió en protagonista con platos típicos y bebidas refrescantes. El área de instituciones y organizaciones comunitarias ofreció información y servicios, reforzando el carácter integrador del evento.

El tent de Progreso Hispano News atrajo a numerosos visitantes que participaron en el sorteo de dos televisores. Los ganadores celebraron con emoción, mientras otros aprovecharon para tomarse fotos en el set preparado por el medio. Hasta la Reina del Sureste de los Ecuatorianos en USA, llegada desde Georgia, compartió con el público este momento.

Al caer la noche, la energía subió aún más. Los asistentes se acomodaron frente a la tarima para recibir a los artistas más esperados. Karen Valencia, Javy Kartucho, Puerto Rican Power y Majo Aguilar encendieron el ambiente con un cierre vibrante en el que la música mexicana marcó el pulso del festival. El público cantó, bailó y celebró cada presentación en una jornada que confirmó el valor de la cultura latina en Charlotte.

El Festival Latinoamericano, organizado por la Coalición Latinoamericana bajo la dirección de José Hernández París, reafirmó su importancia como punto de encuentro anual.

