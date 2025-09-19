Pareja de Virginia se declara culpable de delitos de inmigración

Charleston.- La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos anunció que una pareja residente en Greenbrier, Virginia Occidental, se declaró culpable de crímenes de inmigración.

Así lo anunció, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en un comunicado, en el que identificó a la pareja que Rajesh N. Patel, de 51 años, y su esposa, Avanibahen Patel, de 44 años.

Según los documentos judiciales, Rajesh N. Patel se declaró culpable de transportar a un inmigrante ilegal, y Avanibahen Patel de emplear ilegalmente a extranjeros.

De la misma manera, explicaron que la pareja admitió haber contratado a Aakash Prakash Makwana, un ciudadano de la India de 30 años cuya visa de inmigración había expirado, para trabajar en su negocio.

Ver más: ICE arresta a peligrosos migrantes indocumentados en Chicago

Destacan el trabajo de los agentes de UCISIS

Además, señalaron que Rajesh N. Patel también admitió que transportaba a Makwana y lo ayudaba con el pago del alquiler y la compra de alimentos. Además de no pagar impuestos de nómina.

Acotaron que Makwana, a su vez, se había declarado culpable de robo de identidad con agravantes en un intento de fraude matrimonial para obtener una tarjeta de residencia.

En este sentido, la fiscal interina de los Estados Unidos, Lisa G. Johnston, elogió el trabajo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional y de USCIS, destacando la importancia de proteger la integridad del proceso de inmigración.

Por último, resaltaron que Rajesh N. Patel y Avanibahen Patel están programados para ser sentenciados en enero de 2026 y enfrentan posibles penas de prisión y multas.

Video: Menores de edad involucrados en hechos violentos en Charlotte