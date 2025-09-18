Reincidente en explotación sexual infantil enfrenta 15 años de cárcel

Washington.- Un juez de distrito declaró culpable a un hombre por distribuir y poseer material de abuso sexual infantil (CSAM) mientras se encontraba en libertad condicional.

El Departamento de Justicia, identificó al detenido como Antonio Rudy González, de 41 años, quien ya había sido condenado por un delito similar en 2013, fue descubierto distribuyendo docenas de imágenes de menores, incluyendo a niños pequeños.

Al respecto, Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto en funciones de la División Criminal del Departamento de Justicia, señaló que «este acusado continuó explotando sexualmente a niños en línea mientras estaba bajo supervisión judicial, después de una condena previa por una conducta similar».

«Gracias a los incansables esfuerzos y a la dedicación de nuestros socios, este acusado ha sido responsabilizado por su continua explotación de niños y ahora enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años», afirmó.

Fue declarado culpable por posesión de pornografía infantil

Por otro lado, indicaron que durante el juicio, se presentó evidencia de que González había distribuido las imágenes a través de la plataforma de mensajería Kik. Los registros de chat revelaron que había escrito a otro usuario: «Mis dos cosas favoritas son la violación y los niños».

En este sentido, González fue declarado culpable de dos cargos de distribución de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil. Su sentencia está programada para el 27 de enero de 2026, donde se enfrentará a una pena mínima de 15 años y una máxima de 40 años debido a su condena anterior.

