FEMA acelera fondos para limpieza en St. Louis

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. ha anunciado la asignación de fondos adicionales y acelerados del programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

En un comunicado, detalló que estos fondos están destinados a apoyar a la ciudad de St. Louis en la remoción de escombros en propiedades privadas, tras la catástrofe declarada en mayo.

De la misma manera, acotaron que el dinero complementará las operaciones de recuperación del estado y la ciudad, aprovechando la experiencia técnica de FEMA para asegurar que la limpieza sea segura y eficiente.

Ver más: Gobernador Stein anuncia extensión de 30 días para asistencia de FEMA

Detallan el apoyo federal en la localidad

Un portavoz del DHS, señaló que “la secretaria Noem está enfocada en una recuperación que le dé poder a los líderes estatales y locales y que lleve los recursos donde más se necesitan”.

“Estamos increíblemente agradecidos con el senador Schmitt y la gobernadora Kehoe por sus esfuerzos fundamentales para dirigir estos fondos a los ciudadanos de Misuri que los necesitan. Con esta ayuda financiera y el apoyo técnico federal, estamos ayudando a St. Louis a remover escombros más rápido, proteger a las comunidades y acelerar la recuperación”, acotó.

Por otro lado, el apoyo federal hasta la fecha ha incluido:

FEMA desplegó equipos al comienzo de la respuesta para dar apoyo directo, orientación y entrenamiento, incluyendo expertos en el manejo de escombros.

FEMA ayudó a la ciudad a establecer un centro de operaciones de emergencia que luego se convirtió en un centro de recuperación para coordinar las operaciones de limpieza y la recuperación en general.

FEMA ha asignado $6.4 millones para la remoción de escombros públicos en St. Louis.

FEMA colaboró con la ciudad para desarrollar una estrategia y documentos de contratación, evaluar propuestas de contratistas y elegir a los contratistas iniciales para la remoción de escombros.

Por último, el DHS y FEMA seguirán colaborando estrechamente con la gobernadora Kehoe, la Agencia de Manejo de Emergencias del estado de Misuri y la ciudad de St. Louis para mantener las operaciones de limpieza en marcha y apoyar una recuperación segura y oportuna para la comunidad.

Video: Salud y seguridad piden los peruanos a Santa Rosa de Lima este 2025