Raleigh, NC.- FEMA concedió la solicitud del gobernador Josh Stein de una prórroga de 30 días para que los sobrevivientes del desastre soliciten su participación en el programa de asistencia individual (IA) de FEMA. La nueva fecha límite es el 7 de abril de 2025. El gobernador Stein publicó la siguiente declaración sobre la prórroga:

BREAKING: NC was just granted a 30-day FEMA Individual Assistance extension. I appreciate Acting-Administrator Hamilton for answering my calls for this much-needed extension.

If you need help getting back on your feet, make sure you apply by April 7: https://t.co/WPLaKWD5iN

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) March 7, 2025