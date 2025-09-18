viernes, septiembre 19, 2025
Ciao Italia Matthews 20 y 21 de septiembre

Ciao Italia Matthews 20 y 21 de septiembre
Cortesía: Ciao Italia Matthews 20 y 21 de septiembre
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Viaja a Italia sin salir de Matthews en Ciao Italia Matthews. El festival se celebrará el 20 y 21 de septiembre de 2025 en Stumptown Park, 120 S Trade Street, Matthews, Carolina del Norte. El horario es de 12:00 p. m. a 8:30 p. m. ambos días.

La entrada es gratuita. Tendrás la opción de comprar una pulsera por $5, que será usada por los vendedores y te permitirá reducir el precio de la comida en un 10%.

El festival presenta la música, la danza, la gastronomía y el arte de Italia. Habrá una exhibición de autos con Lamborghini, Ferrari y Maserati.

20 de septiembre de 2025

  • 12:15-12:30 Mark Tofano – Introducción y bienvenida
  • 12:30-12:50 Tatiana Thulien
  • 1:00-1:20 Solo de violín
  • 1:30-1:50 Melinda Whittington
  • 2:00-2:20 Joey Sax
  • 2:30-2:50 Joey Santo
  • 3:00-3:30 Paseo – Acordeón
  • 3:30-3:50 Jersey Roche
  • 4:00-4:20 Solo de violín
  • 4:30-4:50 Melinda Whittington
  • 5:00-5:30 Paseo – Mandolina
  • 5:30-5:50 Joey Santo
  • 6:30-6:50 Giovanni Grimaudo
  • 7:00-7:20 Melinda Whittington y Ethan Uslan
  • 7:30-8:30 Extravaganza de Giovanni -(Jersey, Jacob y Joey)

21 de septiembre de 2025

  • 12:15-12:30 Mark Tofano – Introducción y bienvenida
  • 12:30-12:50 Tatiana Thulien
  • 1:00-1:20 Solo de violín
  • 1:30-1:50 Melinda Whittington
  • 2:00-2:20 Joey Sax
  • 2:30-2:50 Siler Chapman – lanzamiento de pizza
  • 3:00-3:30 Paseo – Violín
  • 3:30-3:50 Jonathan White
  • 4:00-4:20 Melinda Whittington y Ethan Uslan

  • 4:30-4:50 Jersey Roche
  • 4:55-5:15 Paseando – Mandolina
  • 5:15-5:30 Joey Santo
  • 5:30-5:45 Giovanni Grimaudo y Joey Santo
  • 6:00-6:30 Peter Rubino – escultor
  • 6:45-7:30 Mark Tofano – anuncios, despedida e introducción de Viva Italia!
  • 7:30-8:30 ¡Viva Italia!

