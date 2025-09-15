Detienen en Dallas a un cubano por presuntamente decapitar a un comerciante

Dallas.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que presentó una orden de detención para un migrante de nacionalidad cubana por homicidio en Dallas.

Así lo anunció en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el que detalló que el detenido identificado como Yordanis Cobos-Martinez, es un inmigrante cubano con un historial criminal, arrestado en Dallas, Texas, por cargos de homicidio.

Señalaron que Cobos-Martinez, presuntamente decapitó a un comerciante con un machete frente a su esposa e hijo, había sido previamente liberado de la custodia de ICE.

Según las autoridades, Cobos-Martinez, que tiene antecedentes por abuso sexual de menores, hurto mayor de un vehículo, encarcelamiento falso y robo de auto, fue detenido por el Departamento de Policía de Dallas el 10 de septiembre.

Se encuentra detenido en Dallas

Detallaron que el sospechoso supuestamente usó un machete para asesinar a la víctima, y reportes indican que luego «pateó la cabeza de la víctima como si fuera un balón de fútbol». ICE ha presentado la orden de detención en la Cárcel del Condado Dallas, donde el acusado se encuentra actualmente.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, quien calificó el crimen de «espantoso» y «salvaje», afirmando que era «completamente prevenible» si el inmigrante no hubiera sido liberado.

«Este es exactamente el motivo por el que estamos deportando a inmigrantes criminales a terceros países», dijo McLaughlin, en referencia a la nueva política de enviar a estos individuos a naciones como Eswatini, Uganda o Sudán del Sur.

Por último, destacó que la funcionaria señaló que Cobos-Martinez había sido liberado de la custodia de ICE el 13 de enero de 2025, bajo la administración de Biden, porque Cuba no lo aceptaba debido a sus antecedentes penales.

