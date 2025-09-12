Hickory, NC.- La ciudad de Hickory acogerá el domingo 21 de septiembre la cuarta edición del Festival Todos Somos América, organizado por Centro Latino en colaboración con las autoridades locales. El evento, que se desarrollará en The Sails on the Square entre las 3:00 y las 8:00 p. m., reunirá a familias y vecinos para resaltar la cultura, las tradiciones y los aportes de la comunidad latinoamericana en la región.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer puestos de comida y de productos artesanales que representarán distintos países de América Latina. Los camiones de comida ofrecerán especialidades típicas que complementarán la experiencia gastronómica. Los niños participarán en actividades como pintacaritas y piñatas, mientras que espacios de juego y entretenimiento fomentarán un ambiente familiar y festivo.

La música jugará un papel destacado en la celebración. Dos discomóviles animarán a los presentes con ritmos latinos, creando un escenario donde el público podrá interactuar y disfrutar del baile. Además, un desfile y un concurso de quinceañeras mostrarán las tradiciones y la dedicación de las participantes, atrayendo la atención de visitantes y medios locales.

El festival también incluirá la entrega de reconocimientos importantes. Centro Latino otorgará el premio al Latino Sobresaliente del Condado Catawba, presentará las Becas Abriendo Puertas para apoyar la educación de jóvenes de la comunidad y distinguirá al Mejor Aliado de Centro Latino 2025, destacando a quienes hayan contribuido al fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Los organizadores recomendarán a los asistentes vestir camisetas o trajes típicos de sus países de origen, llevar sillas o mantas para mayor comodidad y contar con efectivo para la compra de alimentos y artículos. Por razones de seguridad, solo se permitirán animales de servicio en el lugar.

Se espera que el festival atraiga a una gran cantidad de personas y refuerce el sentido de identidad y orgullo cultural entre los participantes. Centro Latino y la ciudad de Hickory anticipan que esta edición consolidará el evento como un referente para la comunidad latina en la región, promoviendo la convivencia, la educación y el intercambio cultural entre vecinos de todas las edades.

El Festival Todos Somos América promete convertirse en una jornada memorable que celebrará la diversidad y la riqueza cultural de América Latina en Hickory, fortaleciendo los lazos de la comunidad y ofreciendo entretenimiento para toda la familia.

Para más información puede revisar su cuenta de Facebook e Instagram o ingresar a su página web.

