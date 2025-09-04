USCIS expande sus poderes para combatir el «fraude migratorio»

Washington.- Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibieron una nueva autorización para expandir significativamente sus capacidades de aplicación de la ley.

En un comunicado, detallaron que bajo una nueva regla, los oficiales de la agencia, conocidos como agentes especiales (1811), estarán facultados para investigar, arrestar y procesar a quienes violen las leyes de inmigración del país.

Al respecto, el Director de USCIS, Joseph B. Edlow, declaró que la medida marca un momento «histórico» para la agencia, la cual siempre ha tenido un rol de control de la ley.

Explicó que esta nueva autoridad permitirá a los agentes de USCIS portar armas, ejecutar órdenes de registro y arresto, y asumir un papel más directo en la lucha contra los crímenes de inmigración.

Ver más: USCIS restaurará nueva metodología para los solicitantes de ciudadanía

De la misma manera, acotó que esta delegación de poderes, respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, busca fortalecer las misiones de seguridad nacional, detección de fraude y seguridad pública de la agencia.

Por otro lado, la nueva regla permitirá a USCIS manejar investigaciones de principio a fin, en lugar de referir casos a otras agencias como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE.

Este cambio, según Edlow, actuará como un «multiplicador de fuerza» para el DHS y sus socios federales. La agencia anticipa que este ajuste le permitirá abordar de manera más eficiente la acumulación de casos de fraude, enjuiciar a los responsables y acelerar su deportación, liberando a otras agencias para que se concentren en crímenes transnacionales y la deportación de inmigrantes indocumentados.

Por último, indicaron que la agencia ahora buscará reclutar y capacitar a los agentes especiales necesarios para esta nueva misión.

Video: Será más difícil hacerse ciudadano americano