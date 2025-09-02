Pentágono asigna 600 abogados militares para apoyar a jueces de inmigración

Washington.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó la designación de 600 abogados militares para que sirvan temporalmente como jueces de inmigración en el Departamento de Justicia (DOJ).

Así lo confirmaron diversos medios de comunicación, que detallaron que la decisión tiene como objetivo principal mitigar el retraso masivo de casos en las cortes de inmigración, que actualmente superan los 3.5 millones.

Según un memorando divulgado por los medios, el Pentágono comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al DOJ «tan pronto como sea viable».

🚩 #ÚltimaHora | El Pentágono autoriza que hasta 600 abogados del Departamento de Defensa sean temporalmente jueces de inmigración. Sigue aquí las últimas noticias 👉 https://t.co/0c5pYiPgU8 pic.twitter.com/iGChLwKQai — Univision Noticias (@UniNoticias) September 2, 2025

Estará en vigor más de 170 días

De la misma manera, destacaron que esta iniciativa, responde a una petición del Departamento de Justicia, la cual estará en vigor por un máximo de 179 días, con la posibilidad de ser prorrogada.

Por otro lado, se conoció que esta movilización de recursos militares para una función civil ha suscitado críticas y debates sobre la separación de poderes y el rol del ejército.

🚨#ÚLTIMAHORA | El Pentágono autoriza que cientos de abogados militares actúen como jueces de inmigración.https://t.co/7jA9BTYnIb — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 2, 2025

Al respecto, un funcionario de la Casa Blanca defendió la decisión, afirmó que el problema de la acumulación de casos de inmigración debe ser «una prioridad en la que todos, incluyendo aquellos que esperan una decisión, pueden unirse».

Por último, organizaciones que apoyan a los migrantes alertaron que esta medida migratoria podría comprometer la imparcialidad y la independencia del sistema judicial civil, una de las bases de la democracia estadounidense.

