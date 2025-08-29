viernes, agosto 29, 2025
Modified date:

Jim O’neill es nombrado director interino de los CDC en EE.UU.

Jim O'neill es nombrado director interino de los CDC en EE.UU.
Foto: Cortesía X @HHS_Jim
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Gobierno de Donald Trump nombró a Jim O’Neill, subsecretario del Departamento de Sanidad, como nuevo director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este nombramiento se origina tras la destitución de la anterior directora, Susana Monarez, a la que la Casa Blanca no consideraba «alineada» con la administración del presidente Donald Trump.

Así lo dio a conocer, La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en rueda de prensa quien señaló que «el presidente tiene la autoridad de despedir a quien no esté alineado con su misión».

“Si la gente no está alineada con la visión del presidente Trump y la visión del secretario Kennedy  de recuperar la salud de nuestro país, con gusto les mostraremos la puerta”, acotó.

Reiteró que Trump tiene el derecho a despedir a Monarez

Al mismo tiempo, explicó que el secretario Kennedy pidió a Monarez que dimitiera y, aunque se comprometió a hacerlo, «luego dijo que no». Al mismo tiempo destacó que «el presidente la ha despedido y está en todo su derecho», ha subrayado.

En este sentido, Leavitt, afirmó que «el presidente y secretario Robert F. Kennedy, Jr. estamos comprometidos a restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad en los CDC».

“Nos aseguraremos de que quienes ocupan puestos de liderazgo allí estén alineados con esa misión», acotó.

Es de mencionar, que durante la semana a través de varios medios de comunicación se conoció que la Casa Blanca anunció el despido de Monarez por “no está alineada con la agenda del presidente de Hacer a EE.UU. sano de nuevo”.

