Celebraciones del Oktoberfest de Charlotte en 2025

Charlotte, NC.- En septiembre y octubre, Charlotte rebosa de celebraciones del Oktoberfest. La encontrará en cervecerías, restaurantes, salas de conciertos y más.

En algunas de estas celebraciones se puede disfrutar de cerveza que no está disponible en otras épocas del año. En otras, se puede disfrutar de concursos de alzar jarras de cerveza y mucho más. Una de las celebraciones más grandes del Oktoberfest en Charlotte es el Mecktoberfest, en Olde Mecklenburg Brewing.

Tradicionalmente, el Oktoberfest es un festival folclórico anual de 16 a 18 días en Múnich, que se celebra desde mediados o finales de septiembre hasta el primer fin de semana de octubre. En el Oktoberfest se consumen grandes cantidades de cerveza. También hay atracciones, música en vivo, comida tradicional y juegos.

La primera Oktoberfest se celebró el 12 de octubre de 1810 para celebrar el matrimonio del rey Luis I y la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen.

Por supuesto, el Oktoberfest ha crecido desde entonces. El festival de Múnich es enorme y se celebra en todo el mundo.

Cinco curiosidades del Oktoberfest

Se celebra en septiembre, no en octubre

Aunque su nombre indica lo contrario, la mayor parte del Oktoberfest ocurre en septiembre y finaliza en los primeros días de octubre, cuando el clima es más agradable.

No cualquier cerveza entra al festival

Solo se sirve cerveza elaborada dentro de Múnich y que cumpla con la histórica Ley de Pureza Bávara (Reinheitsgebot).

Un consumo impresionante

Cada año, los asistentes beben más de siete millones de litros de cerveza, acompañados de delicias típicas como pretzels gigantes, salchichas y codillos de cerdo.

Lee también: 5 cosas que hacer en Otoño en Charlotte

Un origen real

La primera edición se celebró en 1810 en honor a la boda del príncipe Luis de Baviera con Teresa de Sajonia-Hildburghausen, lo que convirtió al evento en una tradición anual.

También es familiar

Aunque la cerveza es la protagonista, el Oktoberfest cuenta con atracciones mecánicas, juegos y actividades culturales que lo hacen ideal para toda la familia.

Video: Taco Fest Carolinas con gran asistencia y ganador en el flavor challenge