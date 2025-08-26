ICE presenta orden de detención de inmigración por accidente en Nashville

Nashville.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención de inmigración contra un migrante indocumentado hondureño, por causar supuestamente un accidente fatal cuando conducía ebrio.

Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, que detalló que el detenido fue identificado como Julio César Herrera González.

Señalaron que según el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, Herrera González, quien conducía un Maserati, cruzó al carril contrario el 10 de agosto, chocando contra un Nissan Rogue.

Indicaron que en el accidente resultó en la muerte de la pasajera, Raquel Lorena Sarabia Barajas, y dejó a su esposo, Marco Antonio Báez del Ángel, en estado crítico.

Tenía TPS del 2008

Al respecto, un alto funcionario del DHS declaró que «parece ser casi una ocurrencia diaria que un extranjero ilegal conduciendo mate a estadounidenses inocentes».

«Todas estas muertes son prevenibles porque estos extranjeros ilegales NUNCA debieron haber estado en nuestro país», añadió

Además, revelaron que Herrera González se le había concedido el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2008, que fue revocado en 2015. También tenía una condena previa por vandalismo.

Por último, el DHS ha destacado este incidente como parte de una serie de tragedias recientes causadas por inmigrantes indocumentados en los EE.UU.

Instaron a las víctimas de crímenes de inmigrantes indocumentados buscar apoyo a través de la Oficina de Compromiso con las Víctimas de Crímenes de Inmigración (VOICE) contactando al 1-855-488-6423.

