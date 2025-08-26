Carrboro, NC — El Centro Hispano (ECH) celebró con orgullo el éxito de su décima edición anual de Fiestas en la Calle, que se llevó a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 en el centro de Carrboro, Carolina del Norte. El festival de este año reunió a más de 3000 asistentes, quienes disfrutaron de música, baile, gastronomía y la rica herencia cultural de Latinoamérica.

“Esta décima edición de Fiestas en la Calle fue más que un simple festival; fue una celebración que unió culturas y comunidades a través de la música, el baile, la gastronomía y la artesanía”, declaró Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y directora ejecutiva de El Centro Hispano. “Agradecemos a la comunidad por su gran asistencia y el apoyo a nuestros vendedores y artistas”.

La alcaldesa de Carrboro, Barbara Foushee, expresó su entusiasmo: “Me emociona ver eventos como este en nuestra ciudad. La comunidad latina es una parte esencial de Carrboro y siempre los apoyaremos; todo saldrá bien”.

Desde el mediodía hasta las 7:00 p. m., los asistentes disfrutaron de un programa dinámico con presentaciones culturales y música en vivo que llenó las calles de Carrboro de ritmo y color. El evento presentó el Ballet Folklórico Mexicano: Orgullo y Alma Latino, Takiri (baile folclórico latino), Sangre de Campeón (baile peruano), Zumba by Colibrí y la increíble música de Sabrosura Latin Jazz, No Passport, DJ Willie Elias, The Acoustic Guys, y concluyó con la enérgica banda Kche.

Los asistentes también disfrutaron de actividades para toda la familia, puestos de artesanías y auténtica gastronomía latinoamericana de vendedores locales, convirtiendo el festival en una experiencia cultural completa. Los niños recibieron un «pasaporte» para coleccionar sellos en cada puesto, con la oportunidad de ganar una rifa.

Esta celebración histórica fue posible gracias al dedicado personal de El Centro Hispano, la colaboración con el Ayuntamiento de Carrboro y el generoso apoyo de los patrocinadores. Créditos de las fotos: El Centro Hispano / Triangle Professional Photography

Sobre El Centro Hispano

El Centro Hispano trabaja para fortalecer la comunidad, construir puentes y promover la equidad y la inclusión, a la vez que celebra la vibrante cultura de Latinoamérica.

Finalmente, para más información, visite elcentronc.org/fest y siga a El Centro Hispano en redes sociales para mantenerse al día.

