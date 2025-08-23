Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio por asalto con arma mortal en la cuadra 1800 de Camden Road en Central Division.

El viernes 22 de agosto, poco antes de las 10:00 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 1800 Camden Road. Al llegar, encontraron a una víctima con heridas de arma blanca. El sujeto fue declarado en el lugar por el médico.

Actualmente, una persona de interés se encuentra detenida.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a Víctimas y MEDIC también acudieron para brindar asistencia.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Buhr es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers .

Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20250822-2155-02.

