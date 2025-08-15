Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua, los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a Milton McKnight, de 36 años de edad, como sospechoso de un homicidio ocurrido el 3 de agosto y obtuvieron órdenes de arresto.
El miércoles 13 de agosto, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD localizó y arrestó a McKnight.
McKnight fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) y fue entrevistado por detectives.
Al concluir esta entrevista, McKnight fue transferido a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.
A McKnight se le acusa de lo siguiente:
- Asesinato
- Conspiración para cometer delitos graves
- Robo en primer grado
Se ha notificado a los familiares más cercanos de Mouzon sobre esta actualización del caso.
El caso
El domingo 3 de agosto de 2025, poco después de las 3:00 a. m., los agentes respondieron a una llamada de Assist MEDIC en la cuadra 4000 Redwood Avenue. Al llegar, encontraron a una víctima con lesiones que ponían en peligro su vida. La víctima fue trasladada por MEDIC a un hospital local y fue declarada fallecida poco después.
Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también colaboraron.
Investigación en curso
La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moran es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250803-0307-03.