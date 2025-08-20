Nebraska.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un acuerdo con el estado de Nebraska para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes con historial criminal.

En un comunicado se conoció que el convenio permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)utilizar hasta 280 camas en el Work Ethic Camp de McCook, una instalación estatal que pasará a formar parte de la infraestructura federal de inmigración.

El centro, apodado informalmente como el “Cornhusker Clink”, se dedicará a albergar a personas arrestadas por ICE que enfrenten procesos de deportación.

Al respecto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que la medida busca “remover de nuestras comunidades a los peores de los peores”.

Ver más: Alarma por apertura del mayor campo de detención de migrantes en Texas

Además, enfatizó que este acuerdo se hace posible gracias a la ley denominada One Big Beautiful Bill, que financió en su totalidad el programa 287(g) y autorizó la creación de 80.000 camas adicionales para la detención de inmigrantes.

Nebraska seguirá apoyando las medidas migratorias

Por su parte, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, expresó que el estado “seguirá respaldando la seguridad nacional desde lo local”.

Además de la cesión de camas, anunció que la Patrulla Estatal firmará un convenio 287(g) para que sus agentes colaboren directamente con ICE en la identificación y arresto de extranjeros en situación irregular.

De la misma manera, acotaron que a ello se suma el despliegue de 20 miembros de la Guardia Nacional para labores administrativas y de apoyo logístico.

Nebraska is stepping up to do our part to support @POTUS’ efforts to get criminal, illegal aliens off America’s streets. ⁰⁰Honored to join @FoxNews this morning to talk about the critical work we’re doing alongside @Sec_Noem, @DHSgov, & @ICEGov to keep us safe. 🇺🇸 https://t.co/tb9fAGGlzf — Governor Jim Pillen (@TeamPillen) August 20, 2025

En este sentido, con las acciones migratorias Nebraska se convierte en uno de los estados con mayor grado de cooperación en las políticas de detención y deportación impulsadas por la administración Trump en su nuevo mandato.

This is about keeping Nebraskans – and Americans across our country – safe. As his Administration works to secure our borders and keep our streets safe, @POTUS has Nebraska’s support. Grateful for the opportunity to partner with @Sec_Noem and the great public servants and law… https://t.co/FAE0GPHGTV — Governor Jim Pillen (@TeamPillen) August 20, 2025

Video: Colores, sabor y tradición en el Charlotte Peruvian Festival 2025

