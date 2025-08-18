Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 300 Lambeth Dr. en North Tryon Division.

El domingo 17 de agosto, poco después de las 3:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal con heridos en la cuadra 300 Lambeth Dr. Al llegar, encontraron a una víctima en la residencia con aparentes heridas de bala. Los agentes intentaron salvarle la vida y la víctima fue trasladada al hospital, donde fue declarada fallecida.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a Víctimas y el CFD también acudieron para brindar asistencia.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250817-0345-01.

