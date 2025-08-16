ICE emite orden de detención contra migrante acusado de secuestro agravado

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra un migrante indocumentado acusado de secuestro agravado y agresión sexual a una pasajera mientras trabajaba como conductor de la plataforma Uber en Texas.

De acuerdo con el reporte policial publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se conoció que el migrante Sameh Mohamad Chami, de 49 años, fue arrestado el 6 de agosto por el Departamento de Policía de Friendswood tras un violento incidente en el que, según la denuncia, agredió sexualmente a una joven de 21 años que se había quedado dormida en el asiento trasero de su vehículo.

Acotaron, además, que la víctima despertó en el asiento delantero, con su ropa alterada, en un auto estacionado cerca de una escuela. Su familia, que rastreaba su ubicación en tiempo real, logró rescatarla alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Asimismo, indicaron que ICE interpuso la orden de detención para garantizar que Chami sea transferido a custodia federal y no sea liberado en comunidades estadounidenses, con el fin de prevenir nuevos delitos.

Acusado de secuestro agravado

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que “ICE presentó una orden de arresto contra Sameh Mohamad Chami, un criminal indocumentado que entró a nuestro país bajo la administración Biden. Este depravado delincuente fue acusado de secuestro agravado tras presuntamente agredir sexualmente a una joven de 21 años que era su pasajera en un Uber”.

Reiteró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, las fuerzas del orden trabajan para “proteger a las mujeres de depredadores sexuales” y reforzar la seguridad en las comunidades.

Por último, el DHS señaló que los registros de inmigración indican que “Chami ingresó a Estados Unidos el 2 de diciembre de 2021 con una visa de turista B-2, otorgada bajo la administración Biden. El permiso inicial de seis meses fue extendido hasta diciembre de 2022, pero Chami incumplió con la obligación de salir del país y permaneció de manera ilegal durante más de tres años”.

