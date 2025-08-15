DHS: 1.6 millones de migrantes salen de EE.UU. en tiempo récord

Washington. – Más de 1.6 millones de migrantes indocumentados han salido de Estados Unidos, durante los 200 días de gestión del gobierno de Donald Trump.

Así lo dio a conocer la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en un comunicado, en el que detalló “en menos de 200 días, 1.6 MILLONES de inmigrantes indocumentados han abandonado la población de Estados Unidos”.

“Esto significa calles más seguras, ahorros para los contribuyentes, menos presión sobre escuelas y hospitales, y más empleos para los estadounidenses. ¡Gracias, Presidente Trump!”, afirmó Noem.

Reiteran que los indocumentados deben irse voluntariamente

De la misma manera, el comunicado señaló que el DHS puso en marcha una campaña publicitaria internacional multimillonaria que advertía a los inmigrantes indocumentados que debían irse voluntariamente o enfrentar arresto y deportación.

En este sentido, según Noem, las cifras demuestran que el mensaje está llegando.

Por otro lado, señalaron que la secretaria eliminó la aplicación CBP One, utilizada por más de un millón de extranjeros para ingresar ilegalmente, y la transformó en CBP Home, herramienta que, bajo la Operación Regreso a Casa, ofrece $1.000 y un vuelo gratuito para quienes decidan autodeportarse.

Destacaron además, que en coordinación con el Presidente Trump, se desplegaron fuerzas del ICE y la CBP para ejecutar operativos contra inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, logrando lo que Noem califica como “la frontera más segura de la historia”.

Por último, indicaron que “el impacto ya se siente en todo el país: servicios públicos menos saturados, comunidades más seguras y un mercado laboral fortalecido para los estadounidenses”.

