Anuncian más de 230 nuevos casos de inmigración en Texas

Texas.- El Departamento de Justicia anunció que durante la última semana en Texas se presentaron 232 nuevos casos penales, relacionados con migración.

En un comunicado destacaron que el Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, tuvo una semana marcada por arrestos de alto impacto que incluyen decomisos históricos de drogas, tráfico de armas y reingresos ilegales de reincidentes peligrosos.

Simmons subrayó que los casos presentados reflejan “la magnitud de la presión que enfrenta el Distrito Oeste de Texas en materia de inmigración y crimen organizado”. Destacando además, la colaboración de agencias locales y federales para enfrentar estas amenazas.

En este sentido, indicaron que entre los casos más destacados están la de dos ciudadanos mexicanos, identificados como Roberto Moreno Rangel y Martín Gómez Cisneros, quienes fueron detenidos el 8 de agosto en un operativo de la Oficina del Sheriff del Condado Guadalupe.

Señalaron que los detenidos transportaban 137 kg de metanfetamina y 7.5 kg de heroína ocultos en un compartimento secreto de su vehículo. Ambos enfrentan cargos de posesión con intención de distribuir sustancias controladas, con penas que podrían ir de 10 años a cadena perpetua.

Detenidos varios migrantes por reingreso al país

Por otro lado, señalaron que entre los detenidos están varios migrantes con reingresos al país y criminales reincidentes entre ellos están:

Samuel Chulo Aguilar (El Salvador), condenado en 2007 por actos lascivos contra un menor, fue arrestado en Del Río por reingreso ilegal.

José Cárcamo Santos (Honduras), deportado siete veces y con múltiples condenas por drogas y reingreso ilegal, fue detenido en Austin durante una parada de tráfico.

Rosell Bladimir Ortiz García (Honduras), con siete deportaciones y antecedentes de agresión, fue detenido en Eagle Pass.

Víctor Aarón Vargas-León (México) fue arrestado cerca de El Indio como presunto guía de un grupo de migrantes, entre los cuales se encontró a una persona fallecida.

Víctor Hugo López-Murillo y Jorge Santillán-De La Cruz (México), ambos con múltiples expulsiones y condenas previas, fueron arrestados en El Paso por reingreso ilegal.

Por último, indicaron el arresto del ciudadano estadounidense Raúl Robledo, quien fue acusado de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados tras ser identificado en una operación de contrabando. El fallido plan dejó a una mujer herida con amputaciones en los dedos y lesiones en la cabeza, además de varios migrantes encontrados en un desagüe pluvial.

