Investigan accidente automovilístico fatal en South Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están investigando un accidente automovilístico fatal que involucró a un peatón en South Division.

El martes 12 de agosto, aproximadamente a las 10:32 p.m., los agentes respondieron a un accidente automovilístico con un peatón herido en la cuadra 11600 de North Community House Road. Al llegar, localizaron a un peatón, Vidal Zinczuk Jr., de 45 años, en la calzada con lesiones que ponían en peligro su vida, y una camioneta Chevrolet Express con daños en la parte delantera cerca del peatón herido. El servicio de ambulancias acudió y declaró al Zinczuk fallecido en el lugar.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y del Grupo de Trabajo de DWI acudieron al lugar para realizar su investigación. Miembros del Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen (CSS) acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física. Los bomberos de Charlotte y el equipo MEDIC también acudieron.

La investigación preliminar indica que el conductor de la camioneta Chevrolet Express se dirigía hacia el norte por North Community House Road cuando el vehículo atropelló a Zinczuk, que estaba caminando por North Community House Road.

El conductor del Chevrolet resultó ileso en el accidente. Los resultados de toxicología del Sr. Zinczuk están pendientes.

Se ha notificado el fallecimiento del Zinczuk a los familiares más cercanos.

La investigación de este accidente está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Se solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información sobre él que llame al detective Kupfer al 704-432-2169, Ext. 1.

También puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al (704) 334-1600, utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este accidente, consulte el informe: 20250812-2232-02.

