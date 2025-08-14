Charlotte, NC.- El Festival y desfile «Charlote Pride» en Charlotte regresa a Uptown el 16 y 17 de agosto de 2025, con eventos de la Semana del Orgullo de Charlotte previos al evento principal. El Orgullo de la ciudad reina, es una de las organizaciones LGBTQ más grandes del sureste de Estados Unidos, y el festival es un evento muy importante para Charlotte.
No hay costo de entrada ni boleto para asistir al festival y al desfile. Algunas secciones del evento, como la Experiencia VIP, o eventos/recaudaciones de fondos relacionados, pueden requerir boleto. Registrar una entrada al desfile o un espacio de exhibición en el festival tiene un costo. Puede obtener más información aquí.
Festival del Orgullo de Charlotte
El Festival del Orgullo de Charlotte se llevará a cabo en First Ward Park, 301 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, y sus alrededores, un cambio respecto de su ubicación anterior en South Tryon Street.
Se llevará a cabo:
- Sábado 16 de agosto: De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Domingo 17 de agosto: De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Características del Festival del Orgullo de Charlotte
- Artistas
- Músicos
- Alzacuello
- Exposiciones de arte
- Vendedores
- Patio de comidas
- Flourish: Una celebración de las artes y la cultura LGBTQ en el Centro Dubois de UNC Charlotte enter City, 320 E 9th Street, sábado 16 de agosto, de 1:00 p.m. a 6:00 p. m.
- Zona para jóvenes y familias en First Ward Park, de 12:00 p.m. a 6:00 p. m. ambos días, con manualidades y entretenimiento para toda la familia.
- Feria de Salud de 12:00 p.m. a 10:00 p. m. el sábado y de 12:00 p.m. a 6:00 p. m. el domingo, a lo largo de 8th Street por First Ward Park
- Mercado de barrio en First Ward Park, de 12:00 p.m. a 10:00 p. m. el sábado y de 12:00 p.m. a 6:00 p. m.el domingo
- Escenario y carpa de baile del Orgullo Negro de Charlotte, de 12:00 p.m. a 6:00 p. m. ambos días en North Brevard Street
Desfile del Orgullo de Charlotte
El Desfile del Orgullo de Charlotte se llevará a cabo el domingo 17 de agosto de 2025, de 1:00 p.m. a 4:00 p. m., en Tryon Street, comenzando desde 9th Street, como en años anteriores.
En cuanto a las mascotas
«No recomendamos traer a sus amigos peludos a los eventos del Orgullo de Charlotte, ya que se realizan al aire libre y con calor. Se incluirá información adicional sobre cada evento si se admiten animales. Los animales de servicio siempre son bienvenidos. El Orgullo de Charlotte no se responsabiliza de la salud ni la seguridad de los animales de servicio en el festival» aclararon los organizadores en su página web.
Seguridad durante el evento
- Manténgase hidratado: Las llamadas más comunes que reciben para asistencia médica cada año son de personas que sufren deshidratación o agotamiento por calor. Cuando visite este evento, asegúrese de mantenerse hidratado. Beba mucha agua, use protector solar y tome descansos en la sombra.
- Use el sistema de compañeros: Cuando visite el evento, asegúrese de traer a sus amigos o familiares. El evento se disfruta mejor en grupo, y cuando tiene amigos o familiares con usted, ellos pueden cuidarlo a usted y a ellos.
- «Si ve algo, diga algo»: Si ve algo sospechoso o fuera de lugar, informe inmediatamente al agente de la ley o al personal del evento más cercano.
- Conozca su entorno: Como en cualquier evento a gran escala, esté atento a su entorno. No pierda de vista a sus amigos y familiares. Identifique las zonas de salida. Sea consciente.