Charlotte, NC.- El Festival y desfile «Charlote Pride» en Charlotte regresa a Uptown el 16 y 17 de agosto de 2025, con eventos de la Semana del Orgullo de Charlotte previos al evento principal. El Orgullo de la ciudad reina, es una de las organizaciones LGBTQ más grandes del sureste de Estados Unidos, y el festival es un evento muy importante para Charlotte.

No hay costo de entrada ni boleto para asistir al festival y al desfile. Algunas secciones del evento, como la Experiencia VIP, o eventos/recaudaciones de fondos relacionados, pueden requerir boleto. Registrar una entrada al desfile o un espacio de exhibición en el festival tiene un costo. Puede obtener más información aquí.

Siga a Charlotte Pride en Facebook para obtener actualizaciones.