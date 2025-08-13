Uruguay avanza hacia la regulación de la eutanasia

Montevideo.— En una jornada parlamentaria histórica, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el martes 12 de agosto el proyecto de ley sobre Muerte Digna – Regulación.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida busca establecer un marco legal para la eutanasia y el suicidio asistido en el país. La iniciativa fue remitida al Senado para su consideración.

El debate, que se prolongó por 12 horas, reflejó la intensidad del tema en el ámbito político y social uruguayo.

La votación final cerró con 64 diputados a favor y 29 en contra. Tras la intervención de más de 40 legisladores que expusieron argumentos desde perspectivas médicas, éticas, religiosas, jurídicas y personales.

Pasará ahora al Senado

Durante la sesión, el diputado Luis Gallo, del oficialista Frente Amplio, recordó los resultados de una encuesta de la consultora Cifra. La cual indica que el 62 % de la población está de acuerdo con la eutanasia.

Para el legislador, este dato es clave para entender que el debate no solo es político, sino también social. “Entiendo las diferentes perspectivas ideológicas, religiosas, filosóficas, morales y éticas que conviven en este recinto y que tanto lo enriquecen”.

Por último, Gallo, hizo un llamado a que las decisiones legislativas tengan en cuenta la voluntad ciudadana.

En este sentido, con la aprobación en la Cámara de Representantes, el texto pasará ahora al Senado, donde será nuevamente debatido. En caso de ser aprobado, se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

Es de mencionar, que la discusión sobre la Muerte Digna en Uruguay ha despertado el interés de organizaciones internacionales, profesionales de la salud y grupos de derechos humanos. El país se sumaría a una lista aún reducida de naciones que han legislado sobre esta materia, regulando de manera clara y segura el proceso para quienes decidan acceder a este derecho bajo condiciones estrictamente controladas.

