Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump autorizó el uso de las fuerzas militares contra los cárteles del narcotráfico en Latinoamérica.

Así lo revelaron varios medios de comunicación, que detallaron que el mandatario estadounidense firmó una orden dirigida al Pentágono, que autorizó la medida militar especialmente a los cárteles que fueron designados como organizaciones terroristas.

De la misma manera, trascendió que la medida de Trump tiene como objetivo frenar flujo de fentanilo y otras drogas ilegales a Estados Unidos.

Además, se conoció a través de expertos que la orden del primer mandatario tiene una autorización de ejecutar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los carteles latinoamericanos.

Militares tienen varias opciones para combatir a los cárteles

Por otro lado, en el reportaje indicaron que los militares estadounidenses habrían iniciado la elaboración de diversas opciones para combatir a estos grupos del narcotráfico.

Es de recordar, que el gobierno de Donald Trump designó a la banda delictiva venezolana el Tren de Aragua, así como también a la salvadoreña Mara Salvatrucha, como organizaciones terroristas extranjeras y enfatizaron que son “una amenaza a la seguridad nacional”.

Mientras que el Departamento de Justica incrementó la recompensa para información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, debido a que está vinculado con el Cártel de Sinaloa.

