Lluvias repentinas causaron inundaciones en New York y New Jersey

New York.- Autoridades en New York y New Jersey declararon el jueves 31 de julio estado de emergencia tras las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en los estados.

A través de varios medios de comunicación se pudo evidenciar que las fuertes tormentas causaron desbordamiento de agua en las principales vías en diversas ciudades. Así como también inundaciones en varias partes del metro de New York.

Las autoridades de New Jersey advirtieron a la colectividad sobre las repentinas lluvias. “Las tormentas de verano pueden provocar inundaciones y aguas turbulentas. ¡Tan solo quince centímetros de agua turbulenta pueden arrastrarte!”.

Summer storms can bring flooding and fast-moving waters. Just six inches of fast-moving water can pull you down! Turn around. Don’t drown! Learn more: https://t.co/vhI7vkw47R #HealthierNJ #StormSafety pic.twitter.com/yAV0p0S27o

— NJDOH (@NJDeptofHealth) July 31, 2025