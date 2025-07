Donald Trump logra un acuerdo histórico de comercio con Japón

Washington.- La Casa Blanca, anunció que el presidente Donald Trump, logró un acuerdo histórico de comercio e inversión con el gobierno de Japón.

En un comunicado, detallaron que “el acuerdo reafirma el compromiso compartido de ambas naciones con la prosperidad económica, el liderazgo industrial y la seguridad a largo plazo. Transmite una señal contundente de que la alianza entre Estados Unidos y Japón no solo es una piedra angular de la paz en el Indopacífico, sino también un motor del crecimiento y la innovación globales”.

“Con más de 550.000 millones de dólares en un nuevo vehículo de inversión japonés-estadounidense y un acceso mejorado para las exportaciones estadounidenses, este acuerdo marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, que liberará todo el potencial de la economía estadounidense”, destacó.

De la misma manera, destacaron que “fortalecerá las cadenas de suministro vitales y apoyará a los trabajadores, las comunidades y las empresas estadounidenses durante las próximas décadas. Restaurando el poder industrial estadounidense: japón invertirá 550 mil millones de dólares, dirigidos por estados unidos, para reconstruir y expandir las principales industrias estadounidenses”.

President Trump announces MASSIVE trade deal with Japan 🇺🇸🇯🇵

"This is a very exciting time for the United States of America, and especially for the fact that we will continue to always have a great relationship with the Country of Japan." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Of4lKyWGpR

— The White House (@WhiteHouse) July 23, 2025