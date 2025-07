Gobierno de Trump colocará tobillera electrónica a ciertos migrantes

Washington.- El gobierno de Donald Trump ordenó la colocación de tobillera electrónica a todos los inmigrantes que forman parte de un programa migratorio.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, indicó en sus redes sociales que “si se encuentra en Estados Unidos sin autorización, podría estar encadenado con un monitor GPS en el tobillo”.

En este sentido, instó a los migrantes que están indocumentados en el país abandonar el país. “Si no quiere usarlo, ¡debería salir del país ahora mismo a través de la aplicación”.

Yes. If you are in America illegally, you may be “shackled” with a GPS ankle monitor. If you don’t want to wear one, you should leave the country now through the @CBP Home app!

Democracy really would die in darkness without the @washingtonpost. https://t.co/2d6V3aO6s6 pic.twitter.com/WLXmA6J3Or

— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) July 24, 2025