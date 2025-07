Charlotte, NC.- ¿Sabía que el consumo de alcohol provoca miles de visitas a salas de emergencia y muertes cada año en Carolina del Norte? En 2023, el consumo de alcohol en Carolina del Norte provocó más de 5.800 muertes, 66.000 visitas a urgencias y 15 mil millones de dólares en costos para el estado, de acuerdo al NCDHHS.

Alcohol is harming our health in NC.

In 2023, alcohol led to:

· 5,800+ deaths

· 66,000 ER visits

· $15 billion in costs

Drinking less is better for your health, now and later.

Get free resources, look up county data and learn how we're working to keep people safer ⤵️…

