NC recibe premio nacional por expansión de Medicaid

Raleigh, NC.- NC Medicaid recibió el premio Spotlight Award 2024 de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid luego que más de 570.000 personas se inscribieran en la expansión de Medicaid en los 11 meses transcurridos desde su lanzamiento el 1 de diciembre de 2023.

NC Medicaid is the recipient of the National Association of Medicaid Directors’ 2024 Spotlight Award.

