Trump anunció que podría llegar a un acuerdo con Harvard

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que su gobierno podría llegar en los próximos días a un acuerdo con la Universidad de Harvard.

Así lo anunció a través de sus redes sociales, en la que el primer mandatario destacó que “mucha gente se ha preguntado qué está pasando con la Universidad de Harvard y sus graves irregularidades, las cuales hemos estado abordando en busca de una solución”.

“Hemos estado trabajando estrechamente con Harvard, y es muy posible que se anuncie un acuerdo durante la próxima semana”, destacó Trump.

Many people have been asking what is going on with Harvard University and their largescale improprieties that we have been addressing, looking for a solution. We have been working closely with Harvard, and it is very possible…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 20, 2025