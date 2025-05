Arrestan a más de 100 migrantes indocumentados en Tallahassee

Tallahassee.- Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lograron la captura de 100 migrantes indocumentados que se encontraban trabajando en una construcción en la localidad de Tallahassee.

A través de las redes sociales de HSI indicaron que el operativo se realizó con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla de Carreteras de Florida. Así como también, contó con la colaboración de funcionarios del FBI, DEA, ATF, el Servicio de Alguaciles, FDLE e Investigaciones Criminales del IRS.

BREAKING! @HSITampa led teams from @EROMiami @FLHSMV @fdlepio @DEAMiamiDiv @FBIJacksonville @ATF_Tampa @USMarshalsHQ @IRSCI_Miami during the arrest of more than 100 illegal aliens (some of which were previously deported and others with criminal backgrounds) at a major… pic.twitter.com/FGLwWBW2Gr

— HSI Tampa (@HSITampa) May 29, 2025