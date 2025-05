CLT se prepara para el Día de los Caídos y los viajes de verano

Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) se prepara para la próxima temporada de viajes de verano. El fin de semana del Día de los Caídos marca el inicio oficial, y aunque el volumen de pasajeros de este año sea menor que el del año pasado, los viajeros deben prepararse con antelación para un viaje sin contratiempos.

Traveling for Memorial Day weekend? You won’t be alone — nearly 1 million travelers will pass through #CLTairport from May 22–27, with Thursday and Friday expected to be the busiest.

✈️

Plan ahead by booking parking in advance, arriving early and reviewing TSA guidelines. Learn… pic.twitter.com/VlwHuSq7eT

— CLT Airport (@CLTAirport) May 21, 2025