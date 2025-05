Fiscalía de Texas contabilizó más de 330 casos penales de migración

Texas.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que la fiscalía del Distrito Oeste de Texas presentó en la última semana 334 nuevos casos penales relacionados con temas migratorios.

A través de una nota de prensa, publicada en su portal wed, detallaron que la fiscal federal interina Margaret Leachman, del Distrito Oeste de Texas, registró los nuevos casos desde el 16 hasta el 22 de mayo.

Detallaron que entre los casos mas destacados está el del delincuente salvadoreño Erick Douglas Serrano Alemán, quien fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza Van Horn por residir sin autorización en Estados Unidos.

“Una denuncia penal indica que Serrano Alemán fue condenado previamente por transportar y vender una sustancia controlada, así como por complicidad. En 2004, fue condenado por reingreso ilegal a Nogales, Arizona. Serrano Alemán ha sido deportado dos veces y presuntamente afirma ser miembro de la pandilla Sureño 13”, destacó en el comunicado.

De la misma manera, precisaron que durante la última semana en la localidad de El Paso, agentes policiales logaron arrestar a varios presuntos traficantes de personas.

Detallaron que durante el procedimiento lograron la detención de un ciudadano estadounidense identificado como Ernesto Covarrubias y a Tanya Joselyn De La Paz Núñez, ciudadana mexicana con una tarjeta de cruce fronterizo con visa B1/B2.

U.S. Attorney’s Office for the Western District of Texas Adds 334 New Immigration Cases This Week #OperationTakeBackAmerica https://t.co/EfGaHgehDD

— U.S. Attorney WDTX (@USAO_WDTX) May 23, 2025