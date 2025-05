Raleigh, NC.- Se estima que 45 millones de estadounidenses viajarán dentro del país el fin de semana del Día de los Caídos, y el 87% de ellos lo harán por carretera, según la AAA. La Patrulla Estatal de Carreteras trabaja para garantizar que los residentes y visitantes del estado lleguen a sus destinos de forma segura durante los agitados meses de verano.

During #AlcoholAwarenessMonth, ALE special agents conducted educational outreach & enforcement operations to promote safe alcohol practices. Their recent efforts targeted illegal sales, underage drinking, and removed contraband to help keep NC communities safe. #WeAreNCDPS pic.twitter.com/Vh4g5pcSHX

— NC Public Safety (@NCPublicSafety) April 30, 2025