Megaoperativo de ICE logró la detención de 275 migrantes indocumentados

Texas.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lograron el arresto de 275 migrantes indocumentados en diversos operativos realizados en San Antonio Texas.

Los operativos fueron ejecutados desde el 11 al 17 de mayo, el cual estuvo enfocado en aumentar la seguridad pública.

ICE detalló que entre los arrestados 178 de ellos eran delincuentes que tenían antecedentes penales.

De la misma manera, indicaron que entre los migrantes detenidos está un migrantes de 34 años de edad, “deportado dos veces desde México, arrestado el 14 de mayo. Condenado por un delito grave de reingreso ilegal y que enfrenta un segundo cargo penal por reingreso ilegal a Estados Unidos tras su deportación».

De la misma manera, señalaron que durante los operativos lograron la detención de “un delincuente extranjero de 49 años, deportado dos veces, originario de México, fue arrestado el 15 de mayo. Condenado por agresión con lesiones, reingreso ilegal a Estados Unidos y alteración del orden público”.

ICE detalló además que “los delincuentes extranjeros arrestados durante este operativo también presentaron cargos que incluían violencia doméstica, posesión de cocaína, hurto, conducir bajo la influencia del alcohol, tráfico de drogas, delitos con armas y agresión”.

On May 6, ICE San Antonio arrested Jose Alfredo Palacios-Hernandez, of Mexico. Palacios is a criminal alien illegally present in the U.S. with a conviction for indecent assault. Palacios will remain in ICE custody pending his immigration proceedings. pic.twitter.com/OFe9WI3svK

— ICE San Antonio (@EROSanAntonio) May 16, 2025