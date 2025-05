Charlotte, NC.- Más de 11.000 familias recibieron $4.2 millones en ayuda a través del Programa de Asistencia Energética para bajos ingresos. Imagine que todos los asientos del Coliseo Bojangles estuvieran llenos. Esa (y más) es la cantidad de personas a las que el personal del condado Mecklenburg ayudó con sus facturas en el invierno pasado.

More than 11,000 families got $4.2M in help through the Low-Income Energy Assistance Program.

This federal program helps eligible residents heat their homes without having to sacrifice other basic needs: https://t.co/yNvWlOqus4 pic.twitter.com/FbjZ886TaB

— Mecklenburg County (@MeckCounty) May 12, 2025