Condenan a prisión a un asesor financiero en Florida

Miami.- Un asesor financiero de Florida fue sentenciado a ocho años de prisión por promover un refugio fiscal ilegal y robar fondos de clientes.

A través de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, identificó al detenido como “Stephen T. Mellinger III, residente de Delray Beach, era asesor financiero, vendedor de seguros y corredor de valores que operaba en Florida, Michigan, Mississippi y otros lugares”.

Explicaron que “a finales de 2013, Mellinger conspiró con otros para promover un refugio fiscal ilegal mediante el cual los clientes reclamaban deducciones fiscales falsas por los llamados pagos de regalías para reducir fraudulentamente sus impuestos. En realidad, los pagos de regalías eran simplemente un flujo circular de dinero diseñado para aparentar gastos comerciales genuinos. Normalmente, un cliente enviaba dinero a cuentas bancarias controladas por Mellinger y sus cómplices, quienes luego enviaban el dinero, menos una comisión, a una cuenta bancaria diferente que el cliente controlaba. Los participantes del refugio fiscal conservaban el control del dinero que transferían, mientras que deducían falsamente las transferencias como gastos comerciales en sus declaraciones de impuestos”.

