Matt Gaetz visitó el CECOT en donde están detenidos los del Tren de Aragua

San Salvador.- El reconocido republicano Matt Gaetz visitó la Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en El Salvador, en donde se evidenció a los migrantes que han sido deportados por estar vinculados con la banda delictiva del Tren de Aragua.

A través de su programa publicado en sus redes sociales, publicó un video en la que se observan a un grupo de personas, que al parecer son migrantes venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump.

Here is my report w photojournalist @VishBurra https://t.co/o8riDAxhJn

I was the first American Journalist inside the TDA Ward at CECOT.

En los videos publicados, Gaetz, afirmó que “estos son los muchachos del Tren de Aragua que los demócratas quieren de regreso en Estados Unidos”.

“Hasta ahora, ningún medio estadounidense había podido entrar al pabellón específico de CECOT donde se encuentran los pandilleros deportados del Tren de Aragua. Fui el primer periodista estadounidense dentro de la Sala TDA en CECOT.”, afirmó Gaetx

These are the Tren de Aragua guys democrats want back in America. @OANN exclusive pic.twitter.com/gd3IjFxV8Y

De la misma manera, en sus publicaciones, colocó la imagen de uno de los detenidos en la megacárcel de El Salvador, en la que destacó “este es el hombre que admitió ante el representante Luna que había matado a más de 50 personas. Vivía en Boston antes de ser deportado.Actualmente vive en CECOT”.

This is the man who admitted to Rep Luna that he had killed more than 50 people.

He was living in Boston before being deported.

Now he lives at CECOT.

Thank you @nayibbukele for making America safer. https://t.co/qiXdGGleLb pic.twitter.com/TC7HZ80xNK

— Matt Gaetz (@mattgaetz) May 10, 2025