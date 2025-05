Charlotte, NC.- Un adolescente de 15 años desató una intensa persecución policial el martes 8 de abril, tras robar una camioneta Chevrolet Silverado negra. Agentes de policía recibieron la alerta cuando el joven comenzó a conducir de manera errática en un intento evidente por evadir a las autoridades.

Tuesday, April 8, officers were notified about a stolen motor vehicle (black Chevrolet Silverado). The driver of the vehicle was driving erratic and attempting to evade police. While being tracked by police and OnStar, the suspect vehicle struck another vehicle, and the suspect… pic.twitter.com/MRJTXfOC77

— CMPD News (@CMPD) May 7, 2025